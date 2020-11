PENSER LA RESTAURATION AUTREMENT!

Philippe Bertrand - Créateur d'entreprise en restauration



Originaire de la région de Royan (Charente-Maritime),

Philippe Bertrand est détenteur d'un BAC Pro spécialité restauration

+ un BTS (brevet technicien supérieur) Hôtellerie-restauration, option Art culinaire, Art de la table et du service

+ une Licence Professionnelle des Métiers des Arts culinaires et des Arts de la table,

+ Master (2) Management Hôtellerie-Restauration



Spécialité création et reprise de restaurant, j'ai fondé le Centre d'entrepreneuriat en Restauration de Montréal



Je suis également le fondateur de ToqToq Resto une plateformer web dédiée à la vente, reprise et achat de restaurants.



J'ai pour mission daccompagner les entrepreneurs-restaurateurs dans la création de leurs entreprises.



*Rédaction de plan d'affaires pour la restauration

*Étude de faisabilité

*Étude de marché

*Plan marketing

*Recherche de financement....



Les projets réalisé peuvent varier d'un bistro, restaurant, café, service traiteur, sandwicherie, comptoir rapide, snacking, concept de franchise...

http://cdermontreal.com/





