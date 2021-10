Philippe BEZIVIN

Ingénieur Arts et Métiers, j’ai développé mon expérience dans le secteur des biens d'équipements industriels, principalement la robotique, l'automatisation de production, essentiellement dans l'industrie automobile, au sein de Renault Automation puis Comau.



Les différentes fonctions que j'ai exercées (Chef de Projet, Responsable de Bureau d’Etudes, Directeur de Projet, Directeur d’Activité) m’ont permis de maintenir une compétence technique et de développer une vision globale de l'entreprise, tant dans son fonctionnement interne (organisation, gestion, social) que dans son image et sa relation envers les clients et les partenaires (commercial, juridique).



Mes expériences d’opérationnel et de management se sont déroulées ces dernières années dans un contexte de marché très dynamique et très tendu, en France et à l’Export, et également dans un contexte social délicat (réorganisation, ajustement d’effectif, plans sociaux).



Travaillant depuis longtemps dans un contexte international, mon anglais est opérationnel.



J’apprécie le travail en équipe, en particulier au sein d’entités « à taille humaine » qui permettent une cohésion et une synergie très fortes, à la hauteur des objectifs à atteindre.



Mes compétences :

Management

Robotique

Technique