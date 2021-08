Philippe CARRIÉ

Dans le secteur du commerce depuis 10 ans, mes expériences professionnelles m'ont apporté connaissances et recul afin de satisfaire au mieux mon métier; responsable d'un centre de profil. Hier sur le secteur du jouet, aujourd'hui sur le secteur animalier, deux univers distincts réunis sur deux axes prioritaires, le commerce et le management.

Responsable de magasin est un métier où la multiplicité des connaissances est un véritable atout et un enjeu de tous les jours.





Mes compétences :

Animation d'équipe

Définition des objectifs et des cibles

Animation commerciale

Organisation et gestion humaine

Gestion d'un centre de profits

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM AS400 Hardware