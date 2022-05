Philippe DE SAINTE MARESVILLE

Philippe a passé 28 années dans l'industrie dont les 15 dernières à un poste de direction mondial dans une grande société informatique.

Après s'être formé, par passion, ces 10 dernières années à plusieurs approches de développement personnel ainsi qu'à leurs applications dans le monde industriel, il est aujourd'hui directeur d'HOXIXOH et spécialisé dans le conseil et l’accompagnement des dirigeants et leurs équipes.

Depuis 2005, il a beaucoup travaillé sur l'intégration dans sa pratique, des recherches dans les domaines des neurosciences et du sport. Cela décuple sa capacité d'accompagner ses clients vers l'excellence.



Activités principales :

> Conseil en organisation (Alignement Stratégique)

> Accompagnement et développement du potentiel des équipes

> Coach de direction

> Développement d'outils informatique pour le développement personnel



Publications :

> Découvrir les Fonctions Jungiennes - HOXIXOH Editions ISBN 978-2-9546403-0-3





Mes compétences :

Neurosciences

COACH

MBTI

MANAGEMENT