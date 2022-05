Philippe DEVAUX

20 ans d’expérience dans la vente sur le Secteur Public :

Gestion Commerciale de Grands Comptes

- Vente de solutions matérielles, d’intégration de services, d’infogérance de BPO

- Interface avec des partenaires en B2B et clients en B2C

- Pilotage d’équipes projets



Depuis plus de deux ans j'ai développé de nouvelles compétences dans le domaine des Bâtiments et de la sécurité de l'environnement de travail au sein des services généraux d'ESRI France.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Business development

Négociation

Informatique

Bâtiment

Sécurité au travail