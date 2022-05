Philippe DOAN

Team Leader d'un Centre de service chez Sanofi, je manage une équipe de 14 experts multi technologies réparti sur toute la l'Europe.(Massy, Lyon, Toulouse et Franckfort).



Le périmètre d'action principal est la région EMEA (Europe, Middle East and Africa).



Je travaille en collaboration avec le monde entier et plus particulièrement avec l'inde ou j'ai des réunions bi hebdomadaires voir quotidienne

J'ai acquis une expérience significative dans le domaine du offshoring avec l'Inde et connais très bien la mentalité et les méthodes de travail indiennes



Provenant du monde de la production,j'en connais clairement les contraintes et ses bénéfices.

Anciennement du monde technique, j'en ai gardé une certaine expertise



Je suis maintenant prêt à relever de nouveaux défis et vivre une nouvelle grande aventure





Mes compétences :

Management

Ecoute client

Motivation d'équipe

Rédaction

Organisation d'évènements

Relation client

VMWare

Organisation du travail

Windows server

Infrastructures informatiques

ITIL

Altiris

BladeCenter

Coordination de projet

Sscm 2012