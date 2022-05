Philippe DOUNIES

Après une dans la restauration, dont dix ans Directeur de Cafétéria et plusieurs années en tant que formateur ( apprentissage, formation adulte GRETA, formation en entreprise ), je suis aujourd'hui conseiller et formateur pour KDFP.

Mon expérience de formateur et dirigeant d'entreprise me permet de conseiller nos clients et leur proposer le programme de formation adapté à leurs besoins et à leur outil de travail.

https://plus.google.com/113865075803622386307/posts/FMHufB1y7c9



Mes compétences :

FORMATEUR

HACCP

GUITARISTE

MANAGER

Formation professionnelle

Conseil