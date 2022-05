Philippe DUBOIS

De formation Ingénieur électronicien (ENSEA), j'ai débuté ma carrière en tant que consultant dans une SSII (Altran Technologies) pour participer à des projets majeurs chez Dassault Electronique, Aérospatiales Missiles, EDF DER puis Bouygues Telecom.



Ces années m'ont permis d’acquérir des compétences fonctionnelles sur les systèmes au sens large : de l’analyse de besoins aux spécifications détaillées en passant par les différentes étapes d’étude.



Embauché par Bouygues Telecom en 1998, j'ai occupé plusieurs fonctions au sein de la DSI

- Etudes de l’implémentation dans le SI des Offres pré payées

- Responsable des études SI des Offres et Services

- Responsable d’une équipe MOE Décisionnel



Actuellement responsable d’un service informatique, j’anime plusieurs équipes de maitrise d’œuvre (systèmes techniques et offres).



Passionné par le management et la performance, j'ai au cours des dernières années diffusé une "culture performance" à mes équipes, ce qui nous a permis d’optimiser nos processus de développement autour du lancement des offres commerciales, en s’appuyant entre autres sur le Lean Six Sigma et ensuite sur l'amélioration continue. Les objectifs étant de répondre aux enjeux de nos clients internes : réduction des délais, augmentation de notre agilité, de notre caf et de notre productivité (réduction des coûts), le tout à iso qualité.







Management :

Gestion et pilotage de portefeuille de projets informatiques : 20-30M€

Gestion de centre de cout : < 14M€

Animation et coaching d’équipes : jusqu’à 70 pers – 5 pôles

Maitrise d’œuvre Systèmes Techniques (SI Marketing, SI Pré payée et Offres)



Fonctionnelle :

Analyse fonctionnelle, Architecture systèmes et spécifications Besoins, logicielles, d’interfaces

Etude de faisabilité, Architecture / conception SI (Telecom) et spécifications Besoins, logicielles



Organisation activité/processus :

Mise en œuvre et pilotage de nouvelles activités

Définition et déploiement de nouveaux processus ou méthode de travail

Refonte d’organisation, activités, processus



Projets :

Organisation, gestion des risques, planification, budget

Pilotage de projets et programmes informatiques ( < 12 M€)



Performance activité/processus :

Lean Six Sigma - Green Belt, certification Black Belt en cours

Amélioration continue : délai, productivité, qualité et agilité/réactivité





Mes compétences :

Management

Pilotage de la performance

Amélioration continue

Lean Six Sigma

Gestion de projet

Gestion budgétaire