Philippe DUCHATEL

Président d'ACORE Industrie, active en électronique de puissance.



Président d'A2H Invest, ciblant le rachat d'entreprises majoritairement axées sur l'électronique.



Supporté par une double formation Ingénieur / MBA, je possède plus de 20 ans d'expérience dans des fonctions de Management et Direction Marketing liées à des composants électroniques et électro-mécaniques dans un environnement international.



Préalablement, j'ai exercé dans le domaine du conseil en innovation technologique, dans un organisme consulaire puis au sein d'un cabinet conseil en propriété industrielle.



Passionné de radio et après 10 ans de mise en sommeil de cette activité, je présente depuis septembre 2009 "Breaking News" sur Radio Bresse (Bourgogne 92.8 FM etArray) le vendredi de 22 heures à minuit "l'essentiel de l'actualité de la semaine et le son rock et pop d'hier et d'aujourd'hui".



Par ailleurs, je pratique intensément le VTT - plus de 2500 kms par an - le ski prenant le relais lorsque les sentiers deviennent enneigés !



Mes compétences :

Connectique

Electronique

International

International Marketing

Marketing

Marketing produit

Électromécanique

Câblage

Reprise d'entreprise