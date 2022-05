Philippe DUPONT

Bienvenue sur mon profil VIADEO !



Plus de vingt années passées dans une des premières SSII françaises à animer des équipes commerciales et techniques n’ont pas altéré ma volonté de découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles relations, bien au contraire !!



Ainsi depuis 2011, je réalise des missions opérationnelles ou de conseil auprès des SSII :



Management commercial

Management opérationnel ( centres de services, projets )

Management RH : recrutement, gestion des carrieres



Mon statut d'indépendant est une réponse appropriée aux problématiques ponctuelles des SSII qui recherchent souplesse , efficacité et productivité.



Mes compétences :

Commercial

Conseil

Formation

Gestion des carrières

Management

Management commercial

Management de transition

Management opérationnel

Recrutement

Transition Management