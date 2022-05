Philippe DUSSART

Dans les métiers de la vente auprès des professionnels je suis à

la recherche d'un emploi en tant qu' attaché commercial.



Durant ces années j'ai travaillé dans différents secteurs

(lingerie de luxe, appareils photos, produits culturels en

librairies, peintures, matériel électrique).



Rigoureux et très motivé les défis complexes me stimulent,

j'apprécie le travail en équipe d' ou mon projet d'intégrer

un groupe aux activités très diversifiées.



Grâce aux différents postes occupés j'ai acquis un bagage

de connaissances et un savoir faire qui, je suis convaincu

pourraient s'épanouir au sein de votre entreprise.



Convaincu que mon profil et mes réalisations retiendront

votre attention je vous rencontrerai avec plaisir pour vous

donner d' avantages d' informations sur le curriculum vitae



Mes compétences :

Démarcher, Prospecter, Développer de nouveaux marc

Suivre et fidéliser la clientéle

Elaborer la proposition commerciale avec le client