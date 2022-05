Philippe GARCIA

Suite à un BTS Gestion et Maîtrise de l'Eau sur le service usine EAU sur l'agence Camargue Cevenes à Calvisson et une Licence pro GASTE en alternance à la lyonnaise des eaux sur la station d'épuration de la ville d'Agde ( 200 000 eh ), j'ai intégré le secteur Carcassonnais pour réaliser le suivis et vérifier le bon fonctionnement des stations d'épuration de la ville et des alentours.

Actuellement sur le secteur de Castelnaudary, je gère les stations aux alentour de la ville.

Je souhaite développer mes connaissances dans le domaine du traitement de l'eau et la maintenance générale des différentes stations.



Mes compétences :

Waste water

Water Treatment