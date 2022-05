Philippe GAUQUELIN

Responsable informatique, étude et exploitation, je suis membre du comité de direction, après plusieurs postes informatiques ou productions dans le même société depuis janvier 1998. SymphonyIRI Group est la filiale d'un groupe international dont le siège est à Chicago. Le domaine d'activité est les études de marché fondées sur des données collectées électroniquement dans les points de vente. L'activité informatique supporte un gros système de business intelligence en grande partie propriétaire et réparti sur plusieurs pays.

J'ai conçu et fait réaliser le système de production des études prix et parts de marchés au niveau magasin destinés aux enseignes de la grande distribution alimentaire. Basé sur Oracle 10G, PL/SQL, VB.Net et Oracle/AS/ADF/JHS pour le Web. J'ai redéfini le système de collecte des données venant des équipements mobiles pour le rendre indépendant des équipements et le plus flexible possible.



Consultant chez COFRAMI (75012 Paris), société de service informatique, de 1994 à 1998. J'ai eu des missions dans le domaine de l'exploitation unix ou du suivi de configuration logiciel.



Divers postes de concepteur électronique puis développeur et chef de projet et enfin ingénieur système dans le domaine de la CFAO pour la société SAPEX (65).



Je suis spécialiste Unix, Oracle, méthodes de développement agile, business intelligence, automatisation de processus de production.



Je maitrise la langue anglaise, travaillant au sein d'un groupe international et étant en contact téléphonique et e-mail quotidiennement avec les équipes indiennes, américaines ou européennes.



Mes compétences :

Business Intelligence

Management

Oracle

Unix

Direction de projet

Créativité

Conseil