Philippe PASTOUT

D'une formation de comptable

J'ai opte des mon début de carrière pour un métier différent et plus en rapport avec mes aspirations.

Ce fut dans un premier temps, la grande distribution alimentaire ou j'ai dirigé les différents rayons d'un supermarché à l'enseigne CASINO.



Cette expérience de 4 années à favorise mon passage en restauration rapide sous l'enseigne CAF CASINO.

Ou j'ai été directeur de Cafétéria CASINO pendant 11 ans.

Dans cette période j'ai dirigé 6 établissements ( situes à Nice et 5 en région parisienne).

Après ce parcours, j'ai découvert un autre monde du commerce ( le commerce spécialise; LEROY MERLIN)

Enseigne ou j'ai occupé le poste de Chef de Secteur.

Mais mon attirance pour la REstauration rapide m'a incité à rejoindre l'enseigne LA CROISSANTERIE en 1998.

En prenant la direction du premier magasin de France en terme de CA et de le positionner de la 3 eme place à la 1ère place en CA avec le meilleur prime cost de l'entreprise.

EN 2004, mes résultats ont contribué à mon évolution dans cette entreprise en qualité d'Animateur Régional de deux région (PACA 7 magasins et Région Parisienne Sud 17 magasins; magasins filiales et franchises)



DE 2011 A 2013, j'ai poursuivi mon parcours au poste de DIrecteur Régional de 18 magasins PAUL



À ce jour je suis disponible pour un poste avec prise de fonction rapide étant libre de tout engagement.











POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS JE JOINTS A CETTE PRESENTATION MON MAIL: toutphil@free.fr et. N° de Tel: 06 77 96 54 27



Mes compétences :

Restauration

Management

Vente

Consolidations

Pilotage de la performance

Grande distribution

Formation

Dynamisme

Gestion