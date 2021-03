Philippe PHILIPPE CHARTON (CHARTON)

Né en 1964, marié, je suis papa d'un fils de 23 ans et d'une fille de 21 ans. Musicien amateur, je suis passionné d'écriture, d'art, et du suivi de l’actualité. A chaque fois que possible, je laisse ma curiosité me guider et me permettre de découvrir de nouveaux horizons. Je découvre EDF en 1982, à "l'école de métier de Sainte Tulle", où j'apprends le métier de "monteur électricien". Dans les "années 80" j'exerce mon métier au contact des clients, en tant que technicien d'intervention sur les réseaux puis comme conseiller clientèle. En 1989 je suis reçu au concours de la "Promotion Ouvrière": une aventure humaine de 4 années qui changera la suite de mon parcours professionnel et de ma vie. J'exerce alors différentes fonctions de management sur le terrain dans les domaines des Ressources Humaines, de la relation clientèle, de la Communication, du marketing. Puis une nouvelle étape démarre au début des années 2000 : l’aventure des nouveaux médias et des stratégies digitales, aventure que je n’ai pas quitté depuis et qui me passionne encore aujourd’hui. De par mon parcours professionnel et personnel, je suis convaincu que la diversité est "le" facteur clef d'innovation (donc de réussite, de performance et d'épanouissement...) dans toute organisation humaine : à ce titre, depuis 2004, j'ai été élu Président de "l'Association Amicale Energies" qui à pour but de promouvoir la formation, la promotion et l'ascenseur social. Après avoir suivi en 2007 le programme "executive leadership challenge" avec l'université Groupe EDF, puis la "digital academy" avec Paris Dauphine, j'ai démarré cette année un "executive master" à Sciences Po.



