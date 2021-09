35 ans d'experience a votre service!

Consultant, hotelier international. Experience dans plusieurs continents de direction d'hotels de 4 et 5 etoiles, d'hotels independants et de chaines.

Gagne plusieurs prix de World Travel Awards en 2016-17-18 et 2019 comme meilleur hotel de luxe du Perou

Aussi meilleur hotel d 'amerique du sud en 2019 par Conde Nast Travel

CCEF depuis 2013 (Conseiller du Commerce Exterieur de la France)



Mes compétences :

General manager

Hotels

Hotels de luxe

Luxe

Manager

Strategic Planning

exceptional skills

Boutique Hotels

Revenue Management

Small Companies

monthly planning

Budgets & Budgeting

Budgets & Budgeting > Budget Management

Customer Relationship Management

Financial Management

Financial Statements/Financial Reports

Guest Satisfaction

International Experience

Logistic Management

Market Research & Analysis

Marketing Management

Operations Management

Press Releases

Strategic Planning & Implementation

Team Building

exceptional leadership skills

SDRC I-Deas