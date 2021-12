Pierre BRÉAU

Quinze années d'expérience en services professionnels, gestion de projets, conception, architecture, développement, intégration et maintenance de solutions en centres de contacts.

CTI (très bonne connaissance de l'essentiel des produits Genesys : routage d'interactions multimédias - campagnes d'appels sortants - reporting, Nixxis, Avaya), intégration avec les PABX (Avaya, Alcatel, Asterisk), solutions SVI (Netcentrex, Genesys, Alcatel), enregistreurs (Nice), forte expérience en TDM comme en TOIP, intégration à des CRM (Siebel), solutions e-mails (Eptica), intégrations à différents frameworks et technologies (J2EE, .NET, Corba, Web Services) sous UNIX et Windows.



Mes compétences :

Applications vocales

Design et architecture de solutions CTI

Routage d'interactions

Utilisation SDK, développements connecteurs

Reporting analytique et décisionnel

Genesys

Java