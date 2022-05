Pierre-Emmanuel CHOTEAU

Doté d'une double formation en gestion et en ressources humaines, je connais les enjeux liés aux différentes grandes fonctions de l'entreprise. Fort de cette vision d'ensemble, je me suis spécialisé dans le secteur du recrutement afin de mettre à disposition de l'entreprise les compétences et les talents nécessaires à son développement.



Sens du service client, dynamisme, sens des responsabilités, qualité d'écoute, capacités d'analyse et de prise de décisions sont des traits marquants de ma personnalité.



Merci pour votre visite et n'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement.



Bonne lecture !



Mes compétences :

Autonomie

Sage Accounting Software

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Relations sociales & syndicales

Chasse de tête

Droit social

Recrutement par approche directe

Recrutement cadres

Comptabilité

Droit du travail

Bilan social