Pierre FABRIE

- Parcours d'études en marketing-management aux Etats-Unis.

- 15 ans d'expérience professionnelle en France et en Irlande comme Chef de Projet et Coordinateur de projet dans le domaine de la localisation-traduction de logiciels ainsi que dans le marketing international.

- coordination et gestion de projets techniques, principalement dans le domaine du IT (côté prestataires et côté client),

- adaptation, création et gestion d'outils marketing : brochures commerciales, documentations techniques, site web design (Html 5 Edge Reflow et Brackets), flyers, blogs professionnel et marketing digital, SEO

- coordination et gestion de réseaux de distribution,



Trois ans d'expérience dans le domaine de l'énergie photovoltaïque :

- gestion de projet pour des installations industrielles sur toitures et au sol.

- prospection commerciale.



Pour obtenir plus de détails sur mon profil et parcours, consultez : http://www.pierrefabrie.co.nf

http://www.linkedin.com/pub/pierre-fabrié/7/6b1/515





Mes compétences :

Adobe Flash CS5

Informatique

Gestion de projet

Traduction

Photovoltaïque

Microsoft Windows

Localisation

Trados

Filemaker pro

HTML 5

XML

Sage

Mac OS X

Microsoft Word

Adobe Illustrator CS5

Microsoft Excel 2010

Adobe Photoshop CS5

Wordpress

Adobe InDesign CS5

Microsoft PowerPoint

SQL

Macintosh

Linux