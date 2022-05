Bonjour,



Saint-Cyrien puis officier et repreneur d'une agence de voyage, je suis aujourd'hui responsable d'une activité de Fret entre la France et la Belgique. Mes moteurs ? Manager et entreprendre.



Mes compétences :

Entrepreneuriat

Direction de projet

Gestion budgétaire

Direction générale

Gestion de la relation client

Business development

Gestion des ressources humaines

Gestion du stress