Pierre GOSSELIN

- Passionné par l'expérience utilisateur et son impact sur les cycles de conception / développement.

- Apprécie l'interaction forte entre le design et l'utilisateur final.

- Curieux, rigoureux, doté d’une forte capacité d’analyse et s’enrichissant des réflexions de groupe.





Compétences informatiques, Niveau Avancé

- Suite bureautique: Microsoft Office

- Environnements: Windows XP, Vista, 7

- Prototypage 2D: Mockups, Powerpoint, Fireworks

- Prototypage 3D: Sketchup



Mes compétences :

Maquettage

Test utilisateur

Ergonomie

UX