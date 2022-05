Pierre-Guillaume DAY

Recrutement de cadres financiers et non financiers en France

Recrutement de cadres et dirigeants à l'international (dont "zones émergentes")

Conseil de Direction Generale

Gestion de projets ("facilitator"/360°)

Retournement d'Entreprise

Conduite du Changement

Conseiller de l'Emirat de Ras Al Khaimah (U.A.E.) dans le cadre de son développement (opérations de délocalisation industrielle)



Ancien membre du Board de Nicholson International (1993-1998), dont création de la filiale française fin 1992,restructuration de la filiale belge à partir de 1994 et de la filiale russe à partir de 1995

Fondateur du spin-off pour la zone EMEA MacCormick Hamilton International en partenariat avec The Salzer Group pour la zone Asie-Pacifique, à partir de 1998

Associé Fondateur de Talent First à Londres en septembre 2008



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Conseil

Coaching

Accompagnement

Relationnel

Networking

Réactivité