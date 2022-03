Pierre PHILIPPOT

Rédiger, c’est, d’après le dictionnaire, écrire un texte sous sa forme définitive, selon la formule voulue. Ecrire, c’est donc tracer des signes, rédiger, c’est leur donner du sens. Pour y parvenir, il faut avant tout du temps et de la concentration, mais aussi une excellente connaissance de la langue et de ses règles, et un certain talent pour plier ces dernières aux exigences du discours.



La variété des domaines dans lesquels j’ai eu à produire des contenus originaux, clairs et vendeurs m’a procuré une aisance certaine dans la manipulation des mots et des idées. Et dans ce domaine plus que dans tout autre, la qualité doit l’emporter largement sur la quantité…



Mes compétences :

rédacteur

site internet

rédaction

rédactionnel

blog

dossier de presse

guide