Quentin CONNAN

Expert Technique .Net souhaitant assurer la qualité et la satisfaction client.



Bonjour à toutes et tous,



Expert technique sur les technologies Microsoft .Net, j’interviens pour assurer la qualité des développements réalisés dans les équipes, de proposer des solutions stables, rapide, maintenables et modernes. Rien n'est acquis à 100% je fais tout mon possible pour continuer d'approfondir mes connaissances et connaitre un maximum l'étendue de la technologie .Net.



Par exemple j'essaye de suivre de prêt les innovations Microsoft, avec par exemple le nouveau framework .Net Core (avec déjà 2 applications réalisées) et en essayant d'innover dans la même direction que peut le faire Microsoft.



Certifié MCP (Microsoft Certified Professional), MCSA (Microsoft Certified Solutions Associate) Web Applications et MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) App Builder.



J'ai une préférence pour le domaine Web (Internet/Intranet) et mon expérience professionnel pour de gros compte me permet de mettre à profit mes connaissances pour ce domaine.



Je suis quelqu'un de curieux, rigoureux et pointu. Je met un accent sur l'optimisation, la performance, la qualité et la sécurité lors de développements. Cela à pour conséquence d'améliorer la satisfaction client.



Je pense être sympathique et à l'écoute des autres. Je suis également ambitieux et j'ai envie de progresser dans cette voie et ainsi me permettre d’approfondir mes connaissances et également de les transmettre.



En effet j'aime travailler en équipe, c'est très constructif et cela permet d'apprendre beaucoup au travers de la connaissance des autres et de partager de nombreuses idées. De plus je suis quelqu'un qui aime transmettre son savoir et partager les bons conseils que l'on a pu me donner auparavant.



Côté personnel je pratique un art martial : le Muay Thaï, plus connu sous le nom de "Boxe Thaïlandaise". Je le pratique depuis quelques années, et j'ai également été juge/arbitre pour les "assauts éducatifs et techniques". Ce sport m'apporte beaucoup sur le plan moral et aide à améliorer la confiance en soi. Le fait d'avoir été arbitre améliore mon côté pédagogue.



Je pratique également la photographie en indépendant en tant que micro entreprise en seconde activité, c'est un sujet qui me passionne beaucoup et qui m'apporte beaucoup humainement.



N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous souhaitez échanger.



Quentin



Mes compétences :

EpiServer CMS

Sitecore CMS

Microsoft

Visual studio

JavaScript

ASP.NET

SQL

Microsoft .NET

Ajax

SSIS

CSS 3

HTML 5