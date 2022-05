Quentin GOULAY

Jeune élève ingénieur en Qualité et Sûreté de Fonctionnement des Organisation, je actuellement en stage de fin d'étude dans lequel je fais de l'amélioration sur les flux de production. Je participe également à l'amélioration de l'approvisionnement et de la gestion de production.

Curieux, dynamique et communicant j'ai également prouvé ma capacité d'adaptation à travers mes expériences dans l'Industrie, l'agroalimentaire et le service.



Je suis ouvert à toutes opportunités et libre à partir de septembre 2015.



Mes compétences :

Plan d'expérience

Résolution de problèmes

Maîtrise statistique de procédés

Cartographie des processus

Analyse fonctionnelle

Microsoft Office 2010

Management de projet

CMMI

QHSE

Lean

ERP

Gestion des stocks

Veille réglementaire