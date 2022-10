Rachida ALLAOUI

COMPETENCES

Encadrement d’équipe.

Gestion de commande client France et export, lancement de production.

Achat de matières premières, négociation prix et délais.

Création de fiches techniques, calcul du prix de revient.

Mise au point et amélioration des prototypes.

Validation du planning de production et suivi de la productivité.

Déplacement à l’étranger dans les sites pour superviser la production

Contrôle qualité et rédaction de comptes-rendus.

Suivi administratif des attachés commerciaux.

Gestion du service après vente.

Saisi des règlements adhérents.







Mes compétences :

Bijouterie

Bijouterie fantaisie

Fashion

Jewellery

Management