Suivi et gestion de différents projets pour l entreprise Siemens ex Cerberus dans divers domaines tel que la sécurité incendie, l'extinction par gaz, brouillard d'eau et sûreté ( contrôle d accès, intrusion, détection perimetrique via câble choc)



Mes compétences :

Système incendie

Détection par gaz inhibiteur

Détection par brouillard d'eau (h2O jet)

Surete