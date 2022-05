Raphaël ROLLAIS

Titulaire d’un master 2 en Toxicologie, Environnement, Santé (TES) à l’Univeristé Paris Diderot (Paris 7), j’ai acquis au cours de ce cursus des connaissances en écotoxicologie et en toxicologie réglementaire rentrant dans le cadre du règlement européen REACh. Au cours de mon expérience au sein du laboratoire PESSAC de l’INRA de Versailles, j’ai mis à contribution ces connaissances d’écotoxicologie durant ce stage portant sur les effets de la contamination aux métaux lourds sur les vers de terre. Mon stage de master 2, réalisé au laboratoire de biogénotoxicologie de l’Université d’Aix-Marseille traitant de la génotoxicité des nanoparticules de dioxyde de cérium sur ovocytes murins, m’a permis d’évoluer en toute autonomie au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de gynécologues, toxicologues et spécialistes des nanoparticules. J’ai effectué des recueils de données génotoxiques sur des supports bureautiques habituels (Excell, PowerPoint). De plus, j’ai rédigé mon rapport en français mais aussi en anglais, lequel ayant abouti à une publication scientifique parue dans « International Journal of Molecular Sciences ». Enfin, j’ai exposé mes travaux lors de congrès (FFER 2012) et sur des posters scientifiques (Nanosafe 2012).





