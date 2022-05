Raphaël ROUDET

Manager expérimenté, spécialisé dans l’ouverture de marchés, et le repositionnement des forces de vente (pays nordiques et international).

Ma capacité opérationnelle alliée à ma large expérience et ma capacité d’analyse stratégique me permettent de restructurer, développer et optimiser avec succès les réseaux- commerciaux et de distribution tout en gardant l’axe sur les objectifs et les coûts de la société.



Objectifs

Directeur des ventes, Développeur d’affaires, Responsable de filiale, Start-up, court, moyen, long terme.



Mes compétences :

Business development

Réseaux de distribution

Planning stratégique

Ouverture de marchés

Réseaux de vente