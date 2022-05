Raphael SANCHEZ

Acelys Services Numériques est une ESN basée à Montpellier. Nous sommes une PME innovante, dynamique et à taille humaine.



Nous intervenons aussi bien chez nos clients en mission qu'au forfait à l'agence, sur tous types de projets, de la startup au grand compte, du site web à l'appli mobile en passant par la GED, les portails ou le Décisionnel. Ici, nous aimons le travail bien fait, la bonne ambiance et les projets ambitieux.



Notre développement nous conforte, avec des objectifs de croissance qui se poursuivent à un rythme de +20% par an, dans la position d’un middle Player régional des services ayant capacité à se positionner sur des projets et affaires d’envergure.



Vous avez envie d’être moteur dans le développement d’une structure à la fois ambitieuse et humaine ? Alors rejoignez-nous !



Mes compétences :

Ressources humaines

Contrôle de gestion sociale

GPEC

Recrutement

SIRH

Marketing RH