Rhexpat CONSEIL MI

Vous êtes Responsable de Ressources humaines et vous avez besoin d'assistance pour expatrier des salariés de votre entreprise ?



RHExpat est une société de conseil créé par des spécialistes de la mobilité internationale, avec plus de dix ans d'expérience, souhaitant partager leurs connaissances avec les RH recherchant une assistance technique et pratique dans la gestion de leurs expatriés.



Pour cela nous proposons aujourd’hui une offre comprenant :



• Une activité de conseil regroupant un ensemble de services adaptés aux besoins des entreprises



• Un site Internet d’accès libre contenant les étapes clé pour réussir, maîtriser et sécuriser l’expatriation et l’impatriation de vos salariés.



• Le Blog RHExpat, avec des articles détaillés sur des aspects techniques, des sujets de l’actualité sociale et fiscale liés à l’expatriation, des fiches pays.



• RHExpat Emploi, site dédié à l'emploi des expatriés et des profils internationaux. Accès gratuit pour les candidats pour poster leur CV ou consulter des offres d'emploi. Pour les employeurs, consultation des CV et offres d'emploi à des tarifs très intéressants !



