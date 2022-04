Barbecue Tournebroche Haut de Gamme Rhino Grill ® : http://www.rhinogrill.fr/



Restauration en terrasse : Le Rhino Grill 1200 permet grillades, méchouis, petits plats pour une restauration en terrasse (40 / 50 couverts) par service. Doté d’un design élégant et de matériaux robustes, le Rhino Grill saura parfaitement s’intégrer à votre terrasse pour proposer à vos clients la qualité et l’authenticité de produits au feu de bois



Restauration en intérieur : Facilement adaptable pour les besoins d’une restauration en intérieur, le Rhino Grill associé à une bonne récupération de fumée permet de profiter de toutes les fonctionnalités du Rhino Grill en salle. Soumis aux besoins de la restauration : qualité, répétabilité et rendement, le Rhino Grill fait ses preuves et accompagne l’expression de la créativité du chef.



Événementiel : Le Rhino Grill est idéal pour les traiteurs et organisateurs d’évènements qui veulent mettre en scène le spectacle des cuissons au feu de bois. Ses performances : Le Rhino Grill 1200 et le Rhino Grill 1200B (double broche) permettent de préparer des réceptions pour 60 et 120 personnes. De plus, la conception du foyer limite la perte de chaleur, améliorant grandement les temps de cuisson. Le Rhino Grill est fait pour être l’acteur principal de la réception et ne demande qu’à être mis en lumière auprès de vos convives



Le Rhino Grill est destiné aux passionnés qui se retrouvent dans les valeurs portés par nos produits, du plus petit au plus grand de nos modèles : le partage d’instants précieux, le plaisir de recevoir, l’amour des produits de qualité, le souci de l’esthétique et l’envie de manger une nourriture saine. Dans votre jardin, le Rhino Grill devient alors un créateur d’ambiance, pour vos repas de famille comme pour vos plus grandes réceptions.



Les foyers Rhino Grill sont conçus de manière à permettre une cuisson horizontale, c’est-à-dire avec les braises sous la grille posée à l’horizontale. C’est une position « traditionnelle » pour un barbecue.

L’atout du Rhino Grill est la forme de son foyer permettant également de positionner de la grille en verticale. Cette technique offre une cuisson sans contact direct entre la source de chaleur et l’aliment. C’est le mode de fonctionnement utilisé pour les fonctions « tournebroche » et « rôtisserie ».



Les avantages :

• Les graisses ne tombent pas sur les braises, mais dans une lèchefrite offrant une nourriture saine sans fumée néfaste pour la santé.

• Un fumet agréable de vos plats, et des qualités gustatives de par une cuisson lente, permettant aux aliments de conserver leur goût et leur tendresse.

• La forme du foyer donne une meilleure convection de l’air et permet donc d’obtenir de bonnes braises rapidement. Conseil du Chef : placez les buches verticalement.



Les 3 fonctions du Rhino Grill :

Tournebroche

Cette technique ancestrale de cuisson permet la préparation de bêtes et gibiers tels qu’agneaux, porcelets, cochons, chevreuils etc. La broche est mise en rotation par un moteur électrique, il vous suffit de prendre soin à arroser la bête pour éviter qu’elle ne se dessèche pour obtenir une viande tendre et goûteuse.



Rôtisserie verticale

Les produits Rhino Grill sont équipés de rôtisseries verticales qui permettent de mettre en rotation des piques au moyen d’un moteur. Cette technique est parfaitement adaptée aux volailles telles que poulets, cailles, poulardes, canettes, mais aussi à des morceaux plus grands comme des les culottes d’agneaux. Ajoutez à cela vos brochettes de viandes, poissons, légumes, ou même un ananas, et vous aurez un repas complet pour tous vos convives.



Grillade à plat

Les produits Rhino Grill permettent également de placer la grille en position horizontale pour passer en barbecue « traditionnel ». La grille Rhino Grill aux formes de vagues signera vos plats et permettra de préparer toutes vos envies avec l’authenticité du feu de bois en plus.







