Richard BODIN

Conseil en stratégie commerciale digitale, élaboration de business plans et de stratégies de développement des ventes CPC, CPL, CPA, CPM



Création et édition de supports médias digitaux et print BtoB



Gestion et organisation de centre de Profit 37M€ de CA

Définition et mise en place de la stratégie commerciale

Encadrement des équipes commerciales, production et administration + de 100 personnes

Recrutement, gestion des conflits, EAE

Segmentation et spécialisations des marchés PME-PMI- Grands Comptes -