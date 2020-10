Richard EDERY

1) 1998-2020 : Expérience Grande distribution.



Carrefour France :

Après quelques années passées en Hypermarché avec une expérience plus particulière en alimentaire, j'ai pris en 2008 la Direction d'une BU stratégique de Carrefour en charge de la relation Clients à distance. Cette mission m'a permis de construire une stratégie sur la relation Clients à distance et la mettre en oeuvre. Cette stratégie repose sur l'amélioration de la satisfaction Clients au travers d'une démarche qualité (Certifié Afnor en 2009) et d'un management des équipes basé sur la symétrie des attentions. De manière plus large, mon domaine de responsabilité couvre aussi la supervision des projets IT et Digitaux avec des équipes dédiées, la gestion financière de la Business Unit, le Management de 2 centres d'appels internalisés (500 personnes dont 8 personnes en Codir) + 2 partenaires outsourcing et enfin l'animation de la politique des relations sociales.



2) 1983- 1997 : Expérience restauration dont 2 expériences significatives en restauration rapide



Station Sandwich (Groupe Pomme de pain) :

Directeur des opérations en charge de la conception et du suivi opérationnel de plusieurs restaurants dans de grandes villes de province



Pizza Hut :

J'ai fait partie du démarrage de l'entreprise qui à l'époque avait pour enseigne "Spizza 30'". Après avoir géré un restaurant pendant une année, j'ai eu la supervision de 8 restaurants.



Diplômé d'une école hôtelière option cuisine



Mes compétences :

Management/Relation Clients/Amélioration continue/Pilotage relations sociales/P&L