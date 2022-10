Rodolphe MORIZE

Manager expérimenté, ma carrière a évolué de l’ingénierie vers des postes de Directions et la prise en charge de grands projets de restructuration et d'offres dans des entreprises industrielles de tailles moyennes. Je recherche activement dans des postes de Direction Générale ou adjointe, de secrétaire général, de délégué général ou dans des missions visant à porter de grands projets stratégiques.



Je suis mobile en France et à l'étranger.



Après des expériences riches et diverses dans les domaines de l’industrie, du négoce et de la construction bois, je propose d’apporter ma compétence managériale, capable d’assurer le développement, l’autonomie et l’affirmation de ses collaborateurs, dans un souci de cohésion de groupe et de croissance de l’activité. Motivé par les défis, soucieux d’offrir un dialogue continu avec mes interlocuteurs, je suis passionné et animé par de nouveaux challenges.



Mes compétences :

Technique

Qualité

Développement des compétences

Bois

Construction

Manager

Responsable

CAO

Développement

Construction bois

Direction de projet

Direction technique

Négociation

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Gestion

Gestion des stocks et approvisionnement

Achats

Gestion des achats

Approvisionnement et achats

Stratégie

Négociation achats