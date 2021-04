Mon parcours complet est consultable sur http://www.rodrigue-ducharne.fr



Direction de projets techniques.

- Déploiement international d'infrastructure réseau et WiFi.

- Déploiement d'OS ou de nouveau Master/Build sur poste de travail.

- Construction de DataCentre.

- Déménagement (Salle de Marché, DataCentre, usine).



Manager de transition en Management de service informatique.



Gestion de projet d'externalisation de service informatique.

- Contractualisation

- Gestion du changement (Plans de communications internes et externes)

- Management de la transition vers le nouveau modèle. Mise en oeuvre des préceptes ITIL.



Je suis immédiatement disponible et mobile.



Je parle anglais couramment.



Experienced in managing IT, Business continuity program, staff, budget, large-scale international projects, change management, prioritization issues, customer expectations, IT user communication, and in elaborating project proposals to company management.



Mes compétences :

Management d'équipe

Management opérationnel

Manager IT

Infrastructures informatiques

Infrastrucuture Réseau Telecom

Datacenter

Management de transition

PRINCE 2

Câblage

Sécurité

Réseau

Gestion de projet

Service client

UNIX

SAP

Microsoft Windows 2000 Professional

HP-UX

Data Centre

VPN

VMS

Novell Netware

Microsoft Windows

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2000

ITIL

GroupWise

Citrix Metaframe

Change Management

XML

VMware

Sybase

SCO Unix

SAP-FI- Reporting

SAP LES

Personal Home Page

PC Hardware

Oracle Financials

Oracle ERP

Oracle

Mondial Assistance

Microsoft Word

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT Server

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft SQL Server

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Operations Manager

Microsoft Office

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2003

Microsoft Excel

Microsoft Access

Linux

LAN/WAN

Informix

IP

IBM OS/2

Help Desk

HP OpenView

Global One

Disaster Re