Romain DUBREUIL

Directeur financier opérationnel expérimenté, agissant en véritable business partner du COMEX et des investisseurs pour garantir la mise en œuvre de la stratégie et l’atteinte des objectifs. Capacité démontrée à rationaliser les opérations (en France et à l’international) en vue de contribuer à la croissance et d’optimiser l'efficacité et la profitabilité.

Membre du comité exécutif avec des responsabilités élargies au-delà des seuls aspects de controlling financier, en support à la direction Commerciale et Business Development dans des entreprises cotées et sous LBO.

Capacité démontrée à :

 Créer, intégrer et soutenir le développement des filiales en France et à l’étranger (Chine, Japon, Corée et Etats-Unis)

 Mettre en œuvre la stratégie de l'entreprise, contribuer à l'efficacité des opérations (y compris contrôle et rationalisation des coûts) afin de contribuer à l’amélioration de l’EBITDA et du cash-flow

 Définir et piloter des indicateurs et des process financiers adaptés aux besoins des opérationnels en vue d’améliorer la productivité

 Participer à l’élaboration et l’exécution du business plan stratégique, incluant hiérarchisation des priorités et des allocations de ressources

 Manager et coacher les équipes finance et administration des ventes dans des organisations multiculturelles et matricielles. Établir des relations solides avec les équipes, le management, les partenaires commerciaux et financiers.



Mes compétences :

Audit

International Financial Reporting

Forecasting

Due Diligence

valuation analysis

supervising implementation

cash flow management

budgeting

US GAAP

System Strategy

Supply Chain

Private Equity

Preparation of restructuring plans and implementat

Orthopedics

Logistics

Licensees' analysis

Leveraged Buyout

Initial Public Offerings

HR management

Financial Control

Consolidations

Cash Flows

Business Development

monitoring of KPIs and financial dashboards

interface development

distribution agreement negotiation

Process Improvement

Managed Finance and Administration

Financial Planning & Analysis

Budgets & Budgeting

Capital Expenditures

Strategic Planning

Taxation

Transfer Pricing

business monitoring

EBITDA analysis

Credit Management

Financial Statements/Financial Reports

Revenue Recognition

Monthly Closing > Month End Reporting

Mergers & Acquisitions

Disney subsidiaries management

o Licensees' analysis

Internal Control