Romain GOULOT

Autodidacte, je m'intéresse beaucoup aux nouvelles technologies. La recherche constante de solution ne me fait pas peur et je sais m'adapter à n'importe quel poste. Actuellement j'ai l'ambition de reprendre mes étude pour atteindre un niveau Master tout en restant dans mon domaine qui est l'automatisme, l'électronique, l'électrotechnique et l'informatique industrielle. Je suis donc à l' a recherche d'un poste en alternance en tant qu'ingénieur d'étude dans le secteur de l'énergie avec une connaissance en développement durable et de management.



Mes compétences :

SAP

Développement informatique

Dessin industriel