Romain GUILLAS

Actuellement en poste, je suis ouvert à toute OPPORTUNITE PROFESSIONNELLE.



Mon travail à la répression des fraudes me permet de contrôler plusieurs secteurs : alimentaire, produits industriels, prestations de service.... Ce travail me permet de mettre en pratique mes connaissances en qualité-sécurité, en droit, en étiquetage, en facturation.... Enfin mon esprit de synthèse, ma curiosité et le travail en équipe me permet de m'épanouir dans ma vie professionnelle.



Mes études universitaires m'ont permis d'effectuer plusieurs stages que ce soit en qualité (service restauration de l'hôpital Cochin) qu'en recherche développement (Université de Sydney) ou encore en production (Lactalis). Ces études spécialisées m'ont permis de réussir le concours de catégorie A de la fonction publique à la répression des fraudes



Mes centres d'intérêt sont variés sports (foot, tennis, plongée...), culture et sortie



J'ai l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS).



Mes compétences :

COMMERCE

Droit

Droit du commerce