Romain KOLKO

Les entreprises sont toutes soumises à des changements majeurs (rupture de business model, réorganisation.....) et sont amenés à en connaître de nouveaux notamment avec l’arrivée de l’intelligence artificielle et la mise en place d’outils professionnels collaboratifs et intuitifs.

Cela va nécessiter de remettre l’humain, la transparence au centre des projets de réorganisation.

Spécialiste des organisations et de leurs évolutions, j’ai réalisé différents projets de transformations dans des environnements de qualité de production très exigeants.



Mes compétences :

Gestion de projet

Formation

Conseil RH

Droit social

Relations sociales & syndicales

Conseil en organisation

Santé au travail

Management

Travail en équipe

Recrutement

Organisation du travail

Gestion des ressources humaines