Romain LEBRETON

Identifier et répondre aux attentes de votre entreprise et de ses employés constituent des valeurs primordiales que je sais mettre en œuvre en tant que responsable de formation. Accroitre le niveau de satisfaction de tous les acteurs de la formation et prendre soin de construire et de maintenir un service de qualité adapté à ses objectifs et aux marchés de plus en plus concurrentiels, est également un objectif que nous pourrons réaliser ensemble.

Mon sens du relationnel et ma rigueur demeurent essentiels pour effectuer ce métier. La maitrise des responsabilités confiées et mon investissement personnel ont consolidé mon sens du transfert des connaissances. De plus les différentes missions de formateur dans des structures variées m'ont amené à rencontrer des personnes d'horizons divers et à développer mon écoute, ainsi que ma volonté de dépassement de soi-même.

Intégrer votre entreprise serait pour moi l'opportunité d'évoluer vers une carrière en adéquation avec mes objectifs professionnels.

Motivé, j'espère bientôt pouvoir vous apporter ma collaboration et reste prêt à vous rencontrer pour vous fournir toutes informations complémentaires sur mes connaissances et mon expérience.





Lebreton Romain



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Accompagnement

Pédagogie

Gestion de la formation