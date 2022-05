Romain LEFEBVRE

Mon expérience dans le domaine du QSE a commencé au sein d'un centre d'incinération de déchets industriels. D'abord opérateur j'ai ensuite eu l'occasion de devenir assistant HSE afin de gérer des problématiques environnementales et sécurité sur le site.



Suite à cela, j'ai réalisé mon Master 2 en alternance avec un grand groupe pétrolier où j'ai eu l'occasion d'affiner mes compétences d'investigation des accidents et de gestion de projets avec la prise en charge d'un projet de magasin de distribution, réparation et contrôle des EPI (étude des différentes solutions, estimation des coûts et des économies) afin de régler des problématiques liées à la sécurité, la réglementation et aux dépenses.



Pour finir, mon expérience de responsable QSE m'a permis d'appréhender dans sa globalité la gestion d'un système de management QSE et le travail dans une PME du BTP a également été l'occasion pour moi de toucher à des fonctions transverses telles que support informatique, aide conducteur de travaux et responsable formation.



Mes compétences :

Document unique

Analyse Environnementale

Norme ISO 9001

Audit interne

Norme OHSAS 18001

Gestion et investigation des incidents

Norme ISO 50001

Norme ISO 14001

RSE 26001

Gestion de projet

Pack Office

Sauveteur secouriste du travail

Autonomie