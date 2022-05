Sabrina CAMPAS

• Gestion des relations avec les partenaires Grands Comptes (Groupement de mutuelles)

• Recrutement et Management d’une équipe de chargés d’assistance.

• Développement du plateau et recherches pour référencement de nouveaux partenaires

• Garantir la continuité de service des prises en charge accordées.

• Contrôle continu de la satisfaction des clients et de la qualité des services fournis au niveau national

• Gestion du planning d’astreinte des coordinatrices d’agence.

• Assurer le suivi de l’activité de Télé Assistance

• Reporting hebdomadaire des chiffres des demandes Grands Comptes

• Fidélisation et contractualisation de nos clients Grands Comptes

• Commercialisation de nos offres annexes