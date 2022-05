Sabrina COSI

Dotée d’un excellent relationnel et forte de 6 ans d’expérience en Gestion des Ressources Humaines, je suis à la recherche d’un poste permanent dans une organisation qui valorise l’humain.

Ma connaissance de divers secteurs d’activité (distribution, télémarketing, assurance, conseil, ingénierie informatique) et mon expérience à l’international me permettent de m’adapter rapidement à tout type d’environnements et de profils.





Mes compétences :

Conseil

Psychologie

Recrutement

Ressources humaines

Gestion de projet

Paie

Droit social

ADP

Mobilité internationale

GPEC

Gestion de la formation