Sabrina EYMARD

De par ma formation en commerce d’affaires internationales, je possède des compétences dans les métiers de support en organisation et gestion de projet, Communication, activités de P.M.O.(Organisation-Planification-Coordination) et gestion de configuration. Trilingue anglais, français et espagnol, j’ai eu l’opportunité de participer à des projets à dimension internationale.



Au travers de mes expériences, j’ai acquis une bonne connaissance du milieu aéronautique, notamment du constructeur européen Airbus. J’ai participé au projet transnational de validation du plan standard type d’installation des harnais électriques pour le Programme A380. J’ai aussi précédemment travaillé au sein du service des ressources humaines en tant que point focal pour Airbus Espagne, support au déploiement côté planning et road-map.



A l’issue de mes études, j’ai travaillé en tant que support du directeur marketing des ventes d’avions d’Airbus en Espagne, Amérique Latine et Caraïbes. Mes principales responsabilités étaient de piloter une étude de marché sur l’évolution du trafic aérien entre les Etats-Unis et l’Amérique Latine.



Mon goût pour le relationnel ainsi que mes compétences linguistiques me permettent de m’insérer dans des milieux polyculturels, facilitant ainsi les échanges professionnels.







