Sabrina FETTAL

Head of marketing @ OAX in NYC



Diplômes:

Master II Marketing stratégique et études consommateurs, INSEEC Business School

Master I Marketing interactif et gestion de projets

Bachelor Marketing client et relation commerciale



Valeur ajoutée :

Goût pour le challenge, loyale, investie, "bon sens paysan".

________________________________________________________



N'hésitez pas à me contacter, c'est toujours un plaisir de rencontrer de nouvelles personnes.



Mes compétences :

Communication

Adobe Photoshop

Marketing

Réseaux sociaux

Web

Community management

Gestion de projet

Business development