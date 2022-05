Après plus de 15 années au sein de fabrication de produits alimentaires sensibles, pour ce début d'année 2017, j'ai choisi de prendre un virage professionnel en devenant Consultante en free lance !

Passionnée par le produit, ses caractéristiques et son process, j'aime accompagner les équipes dans la maitrise d'une problématique sanitaire, la satisfaction des clients et la meilleure maitrise des approvisionnements fournisseurs.

Formation, Conseil, Audit ... les supports seront variés pour vous aider !

Mon profil vous intéresse ou vous souhaitez simplement échanger, n'hésitez pas à me contacter !



Tél : 06 52 14 47 64

Mail : sabrina-fourel@orange.fr



Mes compétences :

Gestion et maitrise du risque sanitaire

Management d'équipe

Management transversal

Gestion de crise

Relation fournisseurs

Analyse de risque

Suivi des fournisseurs

Veille réglementaire

Certification