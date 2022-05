Sabrina GIRARD

Je suis éveillée, ouverte et m'intéresse à tout. Enthousiaste et optimiste, je sais accepter l'échec et en apprendre des leçons pour m'améliorer continuellement.



J'aime faire mes preuves, je suis persévérante, j'ai le sens de l’écoute, le goût du dialogue et l’aptitude à confronter mes idées à celles des autres.



Avec mon parcours atypique, j'ai de multiple compétences : l’esprit de synthèse, d'analyse, je suis à l'aise avec les chiffres et les outils informatique. Mais aussi des compétences dans le marketing et la communication.

Et surtout de réelles qualités de commerciale.



Mes compétences :

Adaptabilité

autonome

Commercial

Communication

Créativité

Curiosité

Enthousiasme

Evénementiel

Management

Marketing

Organisation

Réactive

Rigoureuse