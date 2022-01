17 ans d'expérience en SUPPLY CHAIN dans l'industrie (recyclage des déchets, chimie, verre) à l'international :

- Pilotage de la Planification des productions,

- Optimisation des schémas logistiques,

- Gestion des Stocks,

- Analyse de la demande commerciale,

- Gestion de la Logistique pour le transport et les stockages.



17 ans d'expérience dans la GESTION de PROJETS D AMELIORATION :

- Optimisation des processus,

- Pilotage des projets de transformation, conduite du changement,

- Programme de réduction des coûts,

- Management des équipes,

- Amélioration continue,

- Formée aux méthodes Lean et Six Sigma, niveau black belt



4 ans d'expérience en Analyse financière et en Stratégie.



Formation :

Ingénieur de l'Ecole Polytechnique, et de l'ENSCP (Chimie Paris).



La transformation se prépare dans l'écoute, se construit avec une vision, se conduit avec méthode et se réalise en équipe.



Contact mail : sabrina.guyon@protonmail.com



Mes compétences :

planification

Amélioration continue

Supply chain

Lean

gestion de projets

Management

logistique