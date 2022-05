Sabrina LENEVEU

Bonjour, je m'appelle Sabrina, j'ai 34 ans, et réside sur St-Nazaire.



J'ai quitté la région parisienne en 2014, où j'ai acquis mon expérience dans le domaine du secrétariat. Je suis une personne souriante, responsable, qui a un bon relationnel et qui sait s'adapter rapidement à tous nouvel environnement.



Lors de mes dernières fonctions, j'avais en charge le secrétariat courant, le relationnel client/fournisseur, la facturation, les commandes de matériel dont je négociais les prix, le suivi du parc véhicule, le suivi des employés pour la préparation des paies, les déclarations DUE. Je gérais également le planning de mon employeur, ses déplacements en France ou à l'étranger.



J'ai des notions en Anglais et Espagnol et suis bilingue en portugais. Je suis à l'aise avec l'outil informatique.



Je souhaite mettre mon expérience au profit de mon futur employeur.



Je m'adapte rapidement à tous nouvel environnement et suis disponible rapidement.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft Windows 7

Microsoft Excel

Mac OS X

Ciel comptabilité

Microsoft Windows 8 et 10